ظهرت طفلة مع منى الشاذلي.. ابنة ميرنا وليد تتألق في مهرجان الغردقة

تألقت "مايا" ابنة الفنانة ميرنا وليد، في تقديم حفل إفتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب بصحبة والدتها ولاقت إعجابًا كبيرًا من الحضور.



وكانت "مايا" قد ظهرت مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" الذي يذاع عبر فضائية C.B.C مع شقيقتها مريم ووالدتها ميرنا وليد.



ابنة ميرنا وليد

وفي حلقة "معكم منى الشاذلي" أبدعت "مايا" التي كانت تبلغ من العمر وقتها 9 سنوات بغناء مجموعة من الأغاني منها "البنات البنات" لسندريلا الشاشة سعاد حسني و "علمونا في مدرستنا إزاي نحبها".



ابنة ميرنا وليد

وخطفت مايا الأنظار خلال تواجدها خلال فترة المهرجان.



ابنة ميرنا وليد

من ناحية أخرى تقوم الفنانة ميرنا وليد هذه الفترة بالتحضير للعودة واستكمال بروفات مسرحية "قمر الغجر" التي من المقرر عرضها منتصف أكتوبر المقبل على خشبة مسرح البالون.



ابنة ميرنا وليد

الجدير بالذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدأت فاعلياته 21 سبتمبر واستمرت لمدة 4 أيام.