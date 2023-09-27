جاتوزو يستعد لتولي تدريب مارسيليا الفرنسي

وصل جينارو جاتوزو اليوم الأربعاء، إلي فرنسا، وذلك إستعدادًا لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا.

ساعات قليلة تفصل جاتوزو عن تدريب مارسيليا

ومن المتوقع أن يتم الإعالن عن تولي جاتوزو مهمة تدريب مارسيليا خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن أعلن نادي مارسيليا يوم الأربعاء الماضي رحيل مدربه الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال.

وأفاد نادي مارسيليا في بيان له: "يرى نادي أولمبيك مرسيليا أن ما حدث يوم 18 سبتمبر لا يسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بممارسة الوظيفة التي تم تعيينهم من أجلها في ظروف جيدة".

وأضاف البيان: "نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه مهمتهم في أولمبيك مرسيليا".

وتابع البيان: "يشعر النادي بأكمله بخيبة أمل كبيرة لأنه اضطر إلى إقالة المدرب وطاقمه الفني، الذين وصلوا إلى مارسيليا يوم 23 يونيو الماضي لأسباب غير رياضية".