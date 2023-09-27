وزير الزراعة اللبناني : الأمن  الغذائي العربي لن يتحقق الا بالعمل المشترك

طالب وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن بتوحيد الرؤى لتحقيق أمن غذائي عربي مستدام، وذلك عبر شراكات عابرة للحدود لترسم قصص نجاح عربي، قائلا: " إن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق الا من خلال عمل عربي مشترك متكامل من أقصى المشرق إلى أقصى المغارب العربي."

وأكد حسن على هامش اجتماع وزراء الزراعة العرب بمقر جامعة الدول العربية برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك امكانات مهدورة بالوطن العربي في قطاع الزراعة، لافتا الي ضرورة إيجاد استراتيجية، لعمل زراعي مشترك يحقق مصلحة كل دولة على حدة ويتناغم مع مصلحة الشركاء في المحيط العربي.

وناشد وزير الزراعة اللبناني خلال كلمته باجتماع وزراء زراعة العرب، بعودة الاستثمار العربي لبيروت ، موضحا أن لبنان وطن يتمتع بإمكانيات عالية لديه ثروات طبيعية غير مستثمرة من أراض ومياه ، ومناطق ساحلية وداخلية تساعد في تنوع المحاصيل.

وقال وزير الزراعة اللبناني: " ما لمسته كرئيس للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية هو هذا الاندفاع العربي نحو التحرك والعمل المشترك وإن اختلفت الأساليب، لكن الأصل في الأشياء هو الهدف وسموه " ، متابعا : " هدفنا واحد أيها الأخوة الأشقاء تأمين الغذاء لشعوبنا وللمنطقة" .

وطرح وزير الزراعة سؤلا حول كيفية التمويل؟! قائلا : هو سؤال مركزي لأن عصب المشاريع والاستثمارات هو التمويل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الامكانيات المتوفرة تحتاج إلى التأطير والتوجيه والاستثمار الأمثل، ونحن في هذه المنطقة لسنا طارئين، نحن كعرب متأصلين فيها كرمال صحاريها، وهوائها الذي نتنفس، وعليه والأولى أن نكون السباقين لرسم أمننا الغذائي وأقدسها أن نكون شركاء في صناعة الأمن الغذائي العالمي.