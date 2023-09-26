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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

طارق الشيخ يعبر عن سعادته بردود أفعال الجمهور على أغنية "الحساب برجولة"

طارق الشيخ
طارق الشيخ

عبر المطرب طارق الشيخ عن سعادته بردود أفعال الجمهور الإيجابية على أغنيته الجديدة "الحساب برجولة" التى طرحها على موقع يوتيوب، مؤكداً: "أشكر كل شخص حرص على مشاهدة الأغنية بمجرد طرحها، لافتا إلى أنه اختار هذه الأغنية تحديدًا لأنها تعبر عن حال كل واحد في هذا الزمن".

طارق الشيخ

أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبو مالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى.

 

 وتقول كلمات الأغنية:

 

ومين حب وما عاشي جراح

 

ومين في الدنيا متعلمش

 

ساعات الوحده تبقي براح

 

في وقت اللمه فيه ما تفدش

 

ياعرق الهم جدرك فين

 

وجاي منين انا معرفشي

 

اخاف احكي واقول وجعي

 

لناس بتخون ومبترحمش

 

ياذاتي يانفسي يا كياني

 

بعاتب فيكوا من غلبي

 

اخر اغانى طارق الشيخ تم طرحها تحمل اسم "حنفية الجدعنة" على يوتيوب وهي كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.

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