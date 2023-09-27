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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للكارتيه يعلن قائمته لبطولة سرياس A الدولية بقبرص

قائمة منتخب مصر للكارتيه
قائمة منتخب مصر للكارتيه

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عن بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات بطولة سرياس A الدولية، والمقامة في قبرص خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.

 

ويترأس بعثة المنتخب المصري في قبرص، الدكتور محمد سعد علي عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب المنطقة الأولى لاتحاد شمال أفريقيا للكاراتية ، بينما يقود المنتخب فنيا إبراهيم مجدي موسى مدرب الكاتا.

 

بالإضافة إلى الحكام الدوليين: “عماد عبد الفتاح، طارق رجائي، أحمد رزق، عصام علي، أحمد محمد صابر، هيثم فاروق، محمود سمير“.

 

قائمة منتخب مصر للكاراتيه

وتضم قائمة المنتخب المصري 6 لاعبين ولاعبات في منافسات الكاتا فردي والجماعي وهم: “زياد محمد، عبد الرحمن هشام، مصطفى محمد رفعت، آية هشام محمد، أسماء مجدي عبد الله، نهى عمرو فؤاد“.

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