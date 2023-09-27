مكتبة مصر تشارك الأوقاف فى احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف بمطروح

شهدت مكتبة مصر العامة بمطروح احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة كل من مديرية الأوقاف ودار الافتاء المصرية فرع مطروح.

بحضور كل الدكتور "احمد عبدالعظيم" مدير دار الإفتاء بمطروح والشيخ " حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح و"محمد منصور" مدير دار الإفتاء سيوه و "ابراهيم محفوظ الشيخ" مدير إدارة غرب و"انور محمد " رئيس قسم الارشاد والثقافه و" سامي عبيد" مدير شؤون الادارات "محمد مصطفى" مدير الدعوه و"سعيد خلف" امام مسجد التنعيم بمرسى مطروح والدكتورة "دولت عزت" مسئول الإعلام بمكتبة مصر العامة بمطروح

واستضافت مكتبة مصر بمطروح عدد من ابناء البرنامج الصيفي للنشء من ابناء مرسى مطروح وسيوه للمشاركه في الاحتفاليه والتي تضمنت تكريم عدد من الأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي الذي اطلقته اوقاف مطروح خلال صيف 2023.

بدات الاحتفالية بتلاوه قرانيه يليها ابتهالات في حب رسول صل الله عليه وسلم وكذلك القاء عدد من الأبيات الشعرية حول الاداب الفاخريه التي علمنا إياها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

واكد دكتور "أحمد عبد العظيم "مدير دار الإفتاء بمطروح في كلمته على حرص الرسول الكريم على اهميه تلقي العلم وحفظه في الصدور وضروره الانتقال من العلم للفهم والتاسي ثم التطبيق، وثمن حفظ الأطفال للقصائد المنظومة في جميل خصاله وصفاته وأفعاله صل الله عليه وسلم، فمن حفظ ووعى عمل واتقى وأكد أن حفظ مثل تلك القصائد يهذب النفس ويسمو بالروح ويهدي صاحبه للتأسي بنبينا الصادق الامين في أفعاله واختياراته .

ايضا تناول الشيخ "حسن عبد البصير" وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في كلمته صور من تعاملات نبي الرحمه صل الله عليه وسلم مع الأطفال وكيفيه اهتمامه بالنشء ورعايته لهم والتوصية بهم مسترشدا بالأحاديث النبوية الشريف

اختتمت الاحتفاليه بتكريم عدد من المشاركين بالبرنامج الصيفي للنشء الذي اطلقته مديرية الأوقاف خلال صيف2023 ممن قاموا بحفظ وفهم "الارجوزه الميئيه في وصف خير البريه" حيث تم توزيع شهادات تقدير ومبالغ نقديه عليهم مقدمة من مديرية الأوقاف بمطروح بالإضافة لتوزيع عدد من المصاحف الشريفة بهذه المناسبة الطيبة.

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