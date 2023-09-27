الإعدام لعامل قتل زوجة ابنه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود، بالإعدام شنقا لعامل زراعي، لإدانته في القضية رقم 17470 لسنة 2022 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 1928 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، بقتل زوجة ابنه؛ لخلافات بينهما.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى، بوصول "سارة. و. م " 21 عاما ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة، متأثرة بإصابات بالرأس.

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة والد زوج المجني عليها، إثر التعدي عليها بالضرب بعصا خشبية "شومة "، وذلك على إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليها، حيث استغل وجود المجني عليها وحدها في الحظيرة الملحقة بالمنزل، وعاجلها بضربات بالرأس أودت بحياتها.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.