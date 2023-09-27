إنبي يتعادل مع طلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري المصري
إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين إنبي و طلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.
يذكر أن دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: البلعوطي.
خط الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، مصطفى دويدار.
خط الوسط: مصطفى شكشك، أحمد يوسف، مودي ناصر، محمد حامد، رفيق كابو.
خط الهجوم: أحمد نادر.
فيما دخل طلائع الجيش بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : عمر رضوان
خط الدفاع : أحمد متعب - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا.
خط الوسط : فريد شوقي - عبد الرحمن شيكا - علي حمدي - يسري وحدي .
خط الهجوم : كريم طارق - بول جوليوس