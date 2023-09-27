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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنبي يتعادل مع طلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري المصري

إنبي و طلائع الجيش
إنبي و طلائع الجيش

إنتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين إنبي و طلائع الجيش، بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

 

 

يذكر أن دخل إنبي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك، أحمد يوسف، مودي ناصر، محمد حامد، رفيق كابو.

خط الهجوم: أحمد نادر.

 

 

فيما دخل طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : عمر رضوان

خط الدفاع : أحمد متعب - محمد فتح الله - خالد سطوحي - أحمد زولا.

خط الوسط : فريد شوقي - عبد الرحمن شيكا - علي حمدي - يسري وحدي .

خط الهجوم : كريم طارق - بول جوليوس

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