الفرعون المصري محمد صلاح يدخل قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

دخل الفرعون المصري محمد صلاح قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2023 – 2024، ويتصدر البلجيكي دي بروين قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي وجاء إيرلينج هالاند وبعدها محمد صلاح في المركز الثالث.

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قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي:

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 400 ألف جنيه إسترليني.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 375 ألف إسترليني.

محمد صلاح (ليفربول) – 350 ألف إسترليني.

كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 350 ألف إسترليني.

رافاييل فاران (مانشستر يونايتد)- 340 ألف إسترليني.

رحيم سترلينج (تشيلسي) – 325 ألف إسترليني.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 300 ألف إسترليني.

جاك جريليتش (مانشستر سيتي) – 300 ألف إسترليني.

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 300 ألف إسترليني.

بوكايو ساكا (أرسنال) – 290 ألف إسترليني.