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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الفرعون المصري محمد صلاح يدخل قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

 دخل الفرعون المصري محمد صلاح قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2023 – 2024، ويتصدر البلجيكي دي بروين قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي وجاء إيرلينج هالاند وبعدها محمد صلاح في المركز الثالث.

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 قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي:

 كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 400 ألف جنيه إسترليني.

 إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 375 ألف إسترليني.

 محمد صلاح (ليفربول) – 350 ألف إسترليني.

 كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 350 ألف إسترليني.

 رافاييل فاران (مانشستر يونايتد)- 340 ألف إسترليني.

 رحيم سترلينج (تشيلسي) – 325 ألف إسترليني.

 ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 300 ألف إسترليني.

 جاك جريليتش (مانشستر سيتي) – 300 ألف إسترليني.

 بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 300 ألف إسترليني.

 بوكايو ساكا (أرسنال) – 290 ألف إسترليني.

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