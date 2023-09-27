الفرعون المصري محمد صلاح يدخل قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي
دخل الفرعون المصري محمد صلاح قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2023 – 2024، ويتصدر البلجيكي دي بروين قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي وجاء إيرلينج هالاند وبعدها محمد صلاح في المركز الثالث.
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قائمة الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي:
كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 400 ألف جنيه إسترليني.
إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 375 ألف إسترليني.
محمد صلاح (ليفربول) – 350 ألف إسترليني.
كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - 350 ألف إسترليني.
رافاييل فاران (مانشستر يونايتد)- 340 ألف إسترليني.
رحيم سترلينج (تشيلسي) – 325 ألف إسترليني.
ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) - 300 ألف إسترليني.
جاك جريليتش (مانشستر سيتي) – 300 ألف إسترليني.
بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 300 ألف إسترليني.
بوكايو ساكا (أرسنال) – 290 ألف إسترليني.