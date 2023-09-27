محمد فراج: فخور بتمثيل فيلم "فوي فوي فوي" لمصر في الأوسكار

أبدى النجم محمد فراج سعادته لاختيار فيلمه "فوي فوي فوي" لتمثيل مصر في سباق الأوسكار للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

وكتب محمد فراج، عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "مبسوط جدا وممتن إلى الأبد باختيار الفيلم المصرى اللى أنا فخور بإنى جزء منه "فوي فوي فوي" عشان يمثل بلدى مصر فى الأوسكار وينافس على جايزة أفضل فيلم أجنبى شكرا لكل طاقم عمل الفيلم وصناعه شكرا لكل من دعم الفيلم".

يعد فيلم “فوي فوي فوي” التعاون الأول بين محمد فراج ونيللي كريم في السينما ولكن سبق لهم التعاون في الدراما.

حيث تعاون محمد فراج، مع النجمة نيللي كريم لأول مرة من خلال مسلسل "تحت السيطرة" الذي تم عرضه خلال عام 2015، ودارت أحداث المسلسل حول حياة مدمني المخدرات حيث الزوجة مريم التي عادت إلى الإدمان بعد فترة كبيرة من الإقلاع فتتوتر علاقتها بزوجها حاتم، ويحاول أصدقاؤها وعائلتها مساعدتها في التغلب على أهم مشاكلها، والابتعاد عن بؤرة الإدمان وعالجها ومساندتها طوال الوقت.

التعاون الثاني بين محمد فراج ونيللي كريم عام 2016 في مسلسل "سقوط حر"، ودارت أحداثه حول سيدة مضطربة نفسيًا (نيللي كريم) متهمة بقتل زوجها وشقيقتها، حيث تجدها الشرطة مع أداة الجريمة (مسدس).. بعد القبض عليها، تقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، مما يسبب لها عدة انتكاسات بعد تماثلها للشفاء أكثر من مرة.

وتعاون الثنائى في آخر عمل درامى جمعهما عام 2021 في مسلسل "ضد الكسر"، ودارت أحداثه في إطار الغموض والتشويق حول بلوجر تدعى سلمي تتعرض لمحاولة قتل، ويتولى القضية رئيس المباحث الذي يسعى إلى الكشف عن هوية المعتدي، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، تارا عماد، هشام إسماعيل، من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.

وكانت حرصت الفنانة مني زكي على تهئنة صناع فيلم “فوي فوي فوي”، والذى تم ترشيحة من قبل مصر، لينافس في مسابقة الأوسكار.

حيث قالت مني زكي عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهيرة انستجرام: مبروك لمصر وألف مبروك لكل صناع العمل فخورين أوى أوى بيكوا".

فيلم “فوي فوي فوي” في السينمات بالدول العربية

فيلم “فوي فوي فوي” فى السينمات بالدول العربية بدءًا من يوم الخميس 21 سبتمبر.

كشفت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار.

وكانت قالت الفنانة بسنت شوقي أن ظهورها فى فيلم "فوي فوي فوي" ظهور لذيذ بسيط جدًا قائلة: “كنت عايزة أبقي جزء من الفيلم حتى لو مشهد، والمخرج والمؤلف عمر هلال عندما عرض على لم أتردد لحظة ووافقت على الفور لأن الفيلم عجبني وكنت عاوزة أبقى جزء منه”.

وأضافت الفنانة بسنت شوقى أنه تم تصوير فيلم “فوي فوي فوي” بعد شهر العسل مباشرة، والعمل كان مليئًا بالتحديات الشاقة، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة، مشيرة إلى أن فراج كان دائما يشعر بالإرهاق أثناء التصوير لأن الموضوع لم يكن سهلا، لافتة إلى أنها طلبت من مخرج الفيلم المشاركة فيه رغم عدم وجود بطولة نسائية في قصته.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم "فوى فوى فوى" حول حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، وفي هذه الرحلة، يلتقى بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص

وكانت شوقت الشركة المنتجة الجمهور بطرح البوستر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام استعدادًا لطرحه فى السينمات.

وكان أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته بالمشاركة في ببطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، وقال خلال تصريحات صحفية: "أجسد شخصية صعبة خلال الأحداث، تحتاج إلى جهد جسدي وذهني".

وتابع “فراج”: "أتمنى أن يكون على قدر مسؤولية وثقة القائمين على الفيلم، لافتا إلى أن شخصية حسن الذي يجسده في الفيلم ليس نصابا ولكنه في فترة معينة من أحداث الفيلم يضطر أن يكون نصابا محترفا، وأن كرة القدم للمكفوفين مرحلة مهمة جدا لبطل الفيلم من أجل المرور إلى أمور أخرى تظهر في السياق التشويقي للأحداث".