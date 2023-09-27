أخر قرار للجنة تظلمات اتحاد الكرة برئاسة عادل الشوربجي قبل وفاته

بدأت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة المصري ، خلال شهر سبتمبر الجاري، بمناقشة مقترح تعديل في بعض بنود اللائحة، وذلك برئاسة المستشار عادل الشوربجي الذي توفي أمس الثلاثاء.

أخر تعديلات تم طرحها من لجنة التظلمات قبل وفاة عادل الشوربجي

وشهدت الفترة الماضية مشاورات بين مسئولي لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجي، ونظرائهم باتحاد الكرة، بشأن وجود بعض المواد في لائحة اللجنة التي تحتاج إدخال تعديلات عليها.

ومن بين المواد التي درست لجنة التظلمات تعديلها برئاسة عادل الشوربجي، المادة التي تمنع التظلم على عقوبات الإيقاف التي تقل عن 6 مباريات، حيث يدرس مسئولو اللجنة استبدال نص تلك المادة بنص جديد يتيح التظلم على عقوبات الإيقاف بغض النظر عن مدة تلك العقوبة.

فهل سيقوم رئيس لجنة التظلمات الذي سيتم تعينه من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، سيناقش تلك التعديلات من جديد؟

يذكر أن توفى ،أمس الثلاثاء، المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الإستئناف باتحاد الكرة والنائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء.

وحرص اتحاد الكرة على نعي عادل الشوربجى عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

كتب اتحاد الكرة في بيانه الرسمي: "ببالغ الحزن والأسى، ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ،وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإستئناف ..سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وانا لله وانا اليه راجعون.