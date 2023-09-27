الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للإحتفال بالمولد النبوي| طريقة عمل كنافة أساور بالمكسرات

كنافة أساور بالمكسرات
كنافة أساور بالمكسرات

كنافة أساور بالمكسرات من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع ويتناولونها في الأعياد والمناسبات، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها للإحتفال بالمولد النبوي الشريف وسط الأسرة.

 

كنافة أساور

طريقة تحضير كنافة أساور بالمكسرات

المكونات

  0.5كيلو من الكنافة

  2كوب سمنة

مكسرات

شربات

 

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الخطوات

تقطع شرائط الكنافة بطول 7 سم.

نضع إصبعنا داخلها ونقوم بلفها حول الإصبع جيداً لعمل فجوة بالمنتصف.

توضع في الصينية المدهونة سمنة.

ثم يوضع بالمنتصف قطعة من المكسرات بالفجوة التى قمنا بعملها.

تغطي الكنافة بالسمنة جيداً.

ثم توضع في الفرن الساخن حتى تصبح ذهبية اللون، تخرج وتصفي من السمنة ثم تسقي بالشربات.

تقدم ساخنة او دافئة او باردة.

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