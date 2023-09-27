للإحتفال بالمولد النبوي| طريقة عمل كنافة أساور بالمكسرات

كنافة أساور بالمكسرات من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع ويتناولونها في الأعياد والمناسبات، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها للإحتفال بالمولد النبوي الشريف وسط الأسرة.

كنافة أساور

طريقة تحضير كنافة أساور بالمكسرات

المكونات

0.5كيلو من الكنافة

2كوب سمنة

مكسرات

شربات

الخطوات

تقطع شرائط الكنافة بطول 7 سم.

نضع إصبعنا داخلها ونقوم بلفها حول الإصبع جيداً لعمل فجوة بالمنتصف.

توضع في الصينية المدهونة سمنة.

ثم يوضع بالمنتصف قطعة من المكسرات بالفجوة التى قمنا بعملها.

تغطي الكنافة بالسمنة جيداً.

ثم توضع في الفرن الساخن حتى تصبح ذهبية اللون، تخرج وتصفي من السمنة ثم تسقي بالشربات.

تقدم ساخنة او دافئة او باردة.