الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حلاوة المولد النبوي..  طريقة عمل نوجا بالبندق الشهيه

نوجا بالبندق
نوجا بالبندق

النوجا بالبندق من الحلويات الشهيه التي يمكنك تحضيرها للاحتفال بمولد النبوي الشريف، وتتميز بمذاقها الرائع ومذاقها الذي لا يقاوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير النوجا بالبندق بالخطوات.

نوجا بالبندق

طريقة تحضير نوجا بالبندق

المقادير

400 جرام سكر ناعم "ليس بودرة"

200 جرام بندق مقشر ومحمص

140 جرام عسل ابيض

60 مل ماء

1 بياض بيضة

رشة ملح

 

طريقة التحضير

يوضع السكر والماء والعسل في وعاء على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى يذوب السكر.

يوضع بياض البيض في وعاء، ويضاف إليه الملح، ثم يخفق جيداً حتى يتضاعف حجمه.

يضاف قليل من خليط العسل إلى البيض، ويقلب جيداً.

يرفع خليط العسل على النار مرة أخرى لمدة 3 دقائق.
 

يضاف بالتدريج إلى بياض البيض مع الخفق المستمر.

يضاف البندق، وتقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.

مواد متعلقة

حلاوة المولد النبوي.. أسرع طريقة لعمل الملبن السادة

حلاوة المولد.. طريقة عمل اللوزية في 15 دقيقة فقط

حلاوة المولد.. أسهل طريقة لعمل السمسمية في المنزل

حلاوة مولد النبي|طريقة عمل اللديدة بجوز الهند في أقل من نصف ساعة

شريف منير يعلن طلاقه عن زوجته لورا.. حذف المنشور يثير الشكوك

بفستان من الورود الحمراء| ريا أبي راشد تخطف الأنظار بأنوثتها رفقة ابنتها

حلاوة المولد.. طريقة عمل ملبن محشي عين جمل

بلقطة إنسانية.. سيرين عبد النور تسرق قلوب الحاضرين بحفل أربيل| الأبيض يعكس أنوثتها
الجريدة الورقية