حلاوة المولد النبوي..  طريقة عمل نوجا بالبندق الشهيه

النوجا بالبندق من الحلويات الشهيه التي يمكنك تحضيرها للاحتفال بمولد النبوي الشريف، وتتميز بمذاقها الرائع ومذاقها الذي لا يقاوم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير النوجا بالبندق بالخطوات.

نوجا بالبندق

طريقة تحضير نوجا بالبندق

المقادير

400 جرام سكر ناعم "ليس بودرة"

200 جرام بندق مقشر ومحمص

140 جرام عسل ابيض

60 مل ماء

1 بياض بيضة

رشة ملح

طريقة التحضير

يوضع السكر والماء والعسل في وعاء على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى يذوب السكر.



يوضع بياض البيض في وعاء، ويضاف إليه الملح، ثم يخفق جيداً حتى يتضاعف حجمه.



يضاف قليل من خليط العسل إلى البيض، ويقلب جيداً.



يرفع خليط العسل على النار مرة أخرى لمدة 3 دقائق.



يضاف بالتدريج إلى بياض البيض مع الخفق المستمر.



يضاف البندق، وتقلب جميع المكونات جيداً حتى تتجانس.