الوفد تتقدم بشكر وتقدير للدكتور المعداوي ونائبه على جهودهم بمستشفى 6 أكتوبر

يتقدم هشام الهلوتى الكاتب الصحفي بجريدة الوفد بخالص الشكر والتقدير الى الدكتور محمود المعداوى مدير مستشفى ٦ اكتوبر للتأمين الصحي بالدقى ونائبه الدكتور محمد فتحى ومدير مكتبه معتز قرنى، على جهودهم في خدمة المرضى وتذليل العقبات، وتقديم افضل خدمة ممكنة للمترددين على المستشفى.

علما بأن المستشفى يقدم خدماته العلاجية والتشخيصية سنوياً لاكثر من 60%، من منتفعي التأمين الصحي بمحافظة الجيزة وعددهم أكثر من 5 مليون منتفع، فضلاَ عن المتردديين عليها من محافظات أخرى نظراَ لانفرادها بتقديم خدمات علاجيه مميزة.