تشافي: لامين يامال صغير ولابد أن نكون حذرين معه

شدد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، على أن لامين يامال، اللاعب الشاب بالفريق، مازال صغيرًا، ويجب أن نتعامل معه بحذر.

وأوضح أنه لم يشاهد ركلة الجزاء مع لامين، لكنه يرى أن الالتحام كان ضعيفًا، لذلك الحكم ذهب لتقنية الفيديو ولم يقم بإحتساب شيء.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في تصريحات صحفية عقب مباراة برشلون وريال مايوركا، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث قال: "يامال ما زال صغيرًا جدًا، لابد أن نكون حذرين معه، أنه ناضج يما فيه الكفاية ولكننا نريد أن نسير خطوة بخطوة".

وعن الالتحام في منطقة الجزاء، قال تشافي: "لم أشاهد ركلة الجزاء حتى هذه اللحظة، لكن يبدو أن الاحتكاك كان ضعيفًا، فقد ذهب حكم المباراة لـ تقنية الفيديو ولم ير شيئًا، إنه قرار صعب للغاية بالنسبة للحكم".

بينما تطرق للحديث عن الأخطاء التي وقع بها اللاعبون، فقال: "أرتكبنا أخطاء في الهدف الأول، عدنا للمباراة، لكن عندما كنا متفوقين، سجلوا الهدف الثاني، إنه خطأنا|.

وأختتم: "قمنا بإهدار العديد من الفرص عندما كانت النتيجة 1-1، فقد كان أن جواو لديه فرصة هدف، ورافينيا أيضًا، وبعد ذلك سجلوا الهدف الثاني".

الجدير بالذكر أن ريال مايوركا سجل هدفيه في الدقيقة الثامنة من خلال فيدال موريكي، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق أبدون براتس.

بينما أحرز هدفي البارسا الثنائي رافينيا دياز في الدقيقة 41، ولوبيز مارين في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني والمباراة.