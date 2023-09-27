إقبال المواطنين بقنا على مكاتب الشهر العقارى لتحرير التوكيلات للمرشحين لرئاسة

شهدت مكاتب الشهر العقارى المنتشرة بمراكز محافظة قنا، اليوم الأربعاء، ولليوم الثانى من فتح باب تحرير التوكيلات للمرشحين لرئاسة الجمهورية، إقبال ملحوظا من المواطنين، وذلك لتوثيق توكيلاتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عقب بدء فترة توثيق التوكيلات في مكاتب الشهر العقارى المحددة.

حيث شهدت مكاتب الشهر العقارى بقنا اليوم فى ثانى ايامها اقبالآ من المواطنين فى ساعات الصباح الأولى وقبل بدء ساعات العمل الرسمية، بالإضافة لمشاركة قوية من السيدات لتوثيق التوكيلات للمرشحين المحتملين على منصب رئاسة الجمهورية.

وكان الدستور المصري قد نص على الزم قبول أوراق الترشح للمرشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب.

حيث ألزمت المادة الثانية من القانون لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

وأوضحت المادة 11 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية شروط حصول مرشح الرئاسة على تزكية أعضاء البرلمان أو تأييدات الموطنين، حيث نصت على أن تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالبالترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعهاكما يجب أن يتوافر عدة شروط في الفرد الذي يرغب في عمل توكيل لأحد مرشحي رئاسة الجمهورية.

والتي تكون كالتالي:

أن يكون الموكل بالغًا ووصل عمره إلى 18 عامًا.

أن يكون الموكل مصري الجنسية.

أن يكون الموكل بالغًا ووصل عمره إلى 18 عامًا.

أن يكون الموكل مصري الجنسية.

أن يكون لدى الموكل بطاقة الرقم القومي وتكون سارية

خطوات عمل توكيل في الشهر العقاري لمرشح في انتخابات رئاسة الجمهوريةالتوجه إلى الشهر العقاري التابع لمحل إقامة المواطن.

طلب نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ملء نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية .

التأكد من كتابة الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة الرقم القومي بشكل صحيح.

توقيع المواطن على نموذج تأييد المرشح للانتخابات الرئاسية.

تسليم نموذج تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى موظف الشهر العقاري. توثيق التوكيل في الشهر العقاري، حيث يقوم موظف الشهر العقاري بتوثيق التوكيل وإصداره للمواطن.