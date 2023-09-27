بعد إنهاء حياة موظفة على يد زميلها.. التحفظ على كاميرات المراقبة بحامعة القاهرة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في واقعة مقتل موظفة على يد زميلها بمبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لتفريغها وفحص الصور التي التقطتها للحادثة، ومعرفة طريقة هروب المتهم بعد الواقعة.

وكان موظف أطلق النار على زميلته في مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا وسط زملائه بالجامعة.

وأمرت النيابة بنقل جثمان المجني عليها لأقرب مستشفى لإعداد تقرير طبي ثم نقلها إلى المشرحة وكلفت البحث الجنائي بضبط المتهم.

وتكثف أجهزة الأمن والمباحث بالجيزة جهودها لضبط المتهم، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة بالكلية.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.