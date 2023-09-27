القبض على 4 من أصحاب قاعة الأفراح في العراق

رصدت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، تطورات حريق قاعة أعراس في نينوى العراقية، قائلة إنه تم نقل المصابين والجثامين إلى خارج المحافظة بإقليم كردستان وغيره لقلة عدد المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك مساعدات كثيرة يجرى استقبالها من كل المحافظات القريبة من مكان وقوع الحادث.

أضافت «التميمي» خلال لقائها على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجّه وزيري الداخلية والصحة بالتوجه إلى مكان الحريق لكشف ملابسات وتداعيات هذا الحريق، ومعرفة إذا كان متعمدًا أم لا، مشيرة إلى أنه جرى إلقاء القبض على 4 أشخاص من أصحاب قاعة الأعراس والمسئولين عن هذا الحريق لعدم وجود متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء في هذه القاعة.

تابعت أن القاعة مغلفة بألواح الأيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة، مشيرة إلى أن الإحصائيات حول معدل الوفيات والمصابين غير ثابتة حتى هذه اللحظة، فحسب المحافظة هناك 114 حالة وفاة و200 إصابة، أما البعض من وزارة الداخلية يقول إن الحريق أسفر عن 95 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة.

توجيه رئاسي بفتح تحقيق عاجل في مقتل 100 شخص بحفل زفاف في العراق:

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، الأربعاء، ضرورة فتح تحقيق عاجل بحادثة حريق الحمدانية الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

ذكر الرئيس العراقي في تدوينة له على منصة "إكس": "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات السلامة كافة لمنع تكراره، مضيفًا: "عميق مواساتنا وخالص تعازينا إلى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

حصيلة قتلى حريق "الزفاف المأساوي":

لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرين في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إنه تأكد مقتل 113 شخصًا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلًا عن إصابة 150.

قال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

أضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".



