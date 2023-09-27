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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أمين صندوق الغرف: التعامل بالعملات المحلية يحد من دولرة العلاقات التجارية

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، على أهمية اتجاه عدد من الدول الأعضاء في تحالف البريكس للتعامل بالعملات المحلية في المبادلات التجارية والاقتصادية فيما بينها، وهو ما يحد من دولرة العلاقات التجارية بين الدول، وكسر هيمنة الدولار الدولية وتعتبر ضربه للدولار الأميركي تحاول روسيا توجيها لأمريكا.

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إعلان روسيا 


أضاف رئيس غرفة القليوبية، أن إعلان روسيا منذ أيام قليلة، عن اعتماد 31 عمله لدول صديقه ومحايدة لدى البنك المركزي الروسي ولدي سوق المال الروسي ومن ضمن هذه الدول (مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا) بحيث يسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي، وسوق المال في روسيا، يهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة والخروج من أزمة العقوبات المفروضه على روسيا حاليا من جانب أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، وتقليل الآثار السلبية لهذه العقوبات، وتساهم أيضا في سرعة وسهولة التداول والتبادل التجاري بالعملة المحلية الوطنية بعيدا عن الدولار.

الفيومي يطالب البنك المركزي المصري بإيجاد العلاقات التجارية والتبادلات التجارية والسياحية بين مصر وروسيا


وقال الفيومي، إن مصر ستستفيد بشكل كبير من القرار الروسي، والذي سيعطيها فرصه التداول والبيع والشراء والتبادل التجاري بالعملات المحلية الوطنية.

وطالب الفيومي، البنك المركزي المصري بإيجاد العلاقات التجارية والتبادلات التجارية والسياحية بين البلدين "مصر وروسيا" بالعملات المحلية الوطنية.

وكذلك البورصة المصرية عليها السعي للربط مع بورصه موسكو والتداول وتسوية التعاملات بالعملات المحلية، والذي من شأنه تخفيف الضغط على الدولار في المعاملات التجارية.

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