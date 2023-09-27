سعر الدولار صباح اليوم الاربعاء في البنوك أمام الجنية المصري

سعر الدولار.. لم يسجل سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في مصر أي تغييرات في بداية التداولات الصباحية في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وسجلت العملة الامريكية في البنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدلار أمام الجنية المصري اليوم الاربعاء

العملة الامريكية

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

عرض الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس

بشاشات التداولات اللحظية في فروع بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في بنك أبو ظبي التجاري

أبقى بنك أبو ظبي التجاري على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

على مستوى البنوك الإسلامية.. وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

تعرض فروع البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك مصر

عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك القاهرة

ببنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية وصول سعر الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك كريدي اجريكول مصر

حافظ بنك كريدي أجريكول مصر على سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الاستثمار العربي

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر داخل فروع بنك الاستثمار العربي عند مستويي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.