أسعار العملات العربية صباح اليوم الأربعاء

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال بداية التداولات الصباحية اليوم الاربعاء في القطاع المصرفي المصري والبنوك المصرية استقرارًا، وحقق الريال السعودي أقل سعر له عند مستوى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك، وجاءت اسعارها على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية

العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.89 جنيه للشراء، و99.85 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء، و100.17 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.89 جنيه للشراء، و99.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء، و8.39 للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء، و8.39 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء، و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء، و8.42 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء، و8.42 للبيع.