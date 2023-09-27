طريقة عمل ملبن ملون للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الملبن الملون من الحلويات التي يحبها الأطفال في المولد النبوي الشريف، ويتميز بقوامه الطري ومذاقه اللذيذ، لذا نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات في المنزل.

ملبن ملون

طريقة عمل ملون

المقادير

كوبان من النشا

3 أكواب من الماء

4 أكواب من السكر

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو رشة من الفانيليا

قليل من الزيت أوالنشاء لدهن الصينية

خطوات التحضير

قليل من الزيت أو النشاء لدهن الصينية

نضع كوبين السكر مع كوبين من الماء في قدر على النار ونحرك حتى يغلي المزيج.

نضيف النشاء والماء ونحركه جيداً بعد 15 دقيقة نضيف كوبين من السكر ونترك المقادير لمدة ساعة على نار قوية.

نأخذ قليلا من المزيج ونضعه على البلاط حتى يبرد قليلاً إذا مغطت تكون فد نضجت .

نضيف ماء الزهر إلى المزيج ثم نطفئ النار

ندهن صينية بيركس بقليل من الزيت أوالنشاء.

نصب المزيج في الصينية عندما يبرد نقطعه إلى مربعات.

يقدم الملبن باردا.

بإمكانكم تلوين الملبن بالبودرة الملونة.