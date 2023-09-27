تشكيل برايتون المتوقع أمام تشيلسي اليوم

تنتظر جماهير الكرة الإنجليزية مواجهة قوية ومثيرة تجمع تشيلسي بنظيره برايتون، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، والتي يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج".

ويُفكر المدرب الإيطالي دي زيربي، المدير الفني لـ برايتون الإنجليزي، في بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

الدفاع: بيرفس إستوبينان، لويس دانك، اَدم ويبستر، فيلتمان.

الوسط: بيلي جيلمور، محمود دهود.

الوسط الهجومي: سيمون أدينجرا، ويلبيك، فاكوندو بونانوتي.

الهجوم: إيفان فيرغسون.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز خلال الموقعة المرتقبة من مساء الليلة، مما يجعل الكثير من مشجعي كرة القدم الإنجليزية يتنبؤن بأن تكون مثيرة وقوية.

ويرغب دي زيربي، المدير الفني لـ برايتون الخروج منتصرًا خلال المواجهة المرتقبو، بعدما وصل المدرب الإيطالي بالفريق لمستويات مميزة وكبيرة.

بينما يريد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للبلوز تحقيق الفوز، خصوصًا أن الفريق الأزرق يعاني بشدة على صعيد النتائج المحلية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

تشيلسي وبرايتون.. موعد المباراة والقنوات الناقبة

تنطلق مواجهة تشيلسي وبرايتون في تمام الـ 9:45 دقيقة من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز.

وتُنقل موقعة تشيلسي أمام برايتون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ سنوات عدة.