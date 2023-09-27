الأهلى ممكن تتعاون مع بهية بالتبرع عبر ماكينات الصرف الآلي

أعلنت شركة «الأهلي ممكن» لحلول المدفوعات الإلكترونية إحدي شركات البنك الأهلي المصري، عن توقيع بروتوكول تعاون مع «مؤسسة بهية»، حيث يتيح التعاون فرصة الكشف المبكر عن سرطان الثدى مجانا لسيدات مصر، عن طريق التبرع للمستشفى من خلال ماكينات الأهلى ممكن المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد عنايت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الأهلي ممكن، أن التعاون مع مؤسسة بهية هي مبادرة فريدة من نوعها، وتأتى حرصاً منا على دعم سيدات مصر في مواجهة سرطان الثدى و زيادة نسب الشفاء، وتسهيل عليهم اتخاذ خطوة الفحص و العلاج.

وأوضح عنايت، أن التعاون مع مؤسسة بهية يأتي في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا على سيدات مصر، مشيرا إلى أن الأهلى ممكن ستتبرع لمؤسسة بهية مع كل عملية تبرع من المواطنين لإستقبال أعداد إضافية من السيدات للكشف المبكر ودعم محاربات سرطان الثدى

أكد أنه بمجرد تبرع السيدة من خلال أي منفذ بيع لديه ماكينة الأهلي ممكن، ستحصل السيدة على إيصال دفع بقمية التبرع، والذى يحتوي على الرقم التسلسلي للتقديم على الكشف، بعدها يتم التواصل مع فريق خدمة العملاء لمؤسسة بهية لحجز موعد للكشف في إحدى فروع المؤسسة و استبدال الايصال بفحص مجاني لاكتشاف سرطان الثدى المبكر والبدء فى العلاج فوراً لزيادة فرصهم في الشفاء.

قال مهاب جمال، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري وتطوير الأعمال بـ « الأهلى ممكن »، أن التعاون مع مؤسسة بهية فريد من نوعه فى سوق المدفوعات الإلكترونية، مشيراً إلى أن « الأهلي ممكن »، تسعى خلال الفترة المقبلة توقيع مزيداً من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدنى غير الهادفة للربح مثل مؤسسة بهية، والتى تقوم على خدمة المجتمع وتقديم خدمات للمواطنين.