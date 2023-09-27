مودريك يقود تشكيل تشيلسي المتوقع أمام برايتون.. الليلة

يستعد تشيلسي لمواجهة قوية أمام نظيره برايتون، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تشهد مواجهة تشيلسي وبرايتون إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن الفريقان يمتلكان مدربين على أعلى مستوى.

ويرغب الفريقان في الخروج بالفوز خلال المواجهة المرتقبة من مساء الليلة، مما يجعلها تشهد إثارة وحماس كبيرين.

ويبحث ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للبلوز عن الفوز، خاصة وأن الفريق الأزرق يعاني بشدة على صعيد النتائج المحلية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

فيما يتمنى دي زيربي، المدير الفني لـ برايتون من الانتصار خلال المواجهة المرتقبو، بعدما وصل المدرب الإيطالي بالفريق لمستويات مميزة وكبيرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة تشيلسي وبرايتون في التاسعة وخمس وأربعة دقيقة من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة البلوز أمام برايتون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات. ، جاكسون، مودريك.