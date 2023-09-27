ليفربول وليستر سيتي.. محمد صلاح يقود تشكيل الريدز المتوقع أمام الذئاب

اختتم ليفربول استعدادته لمواجهة ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة المحترفة، والتي يستضيفها ملعب "أنفيلد"، اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يدفع ليفربول بقوته الضاربة من بداية المباراة، وذلك لحسم المواجهة من البداية، خاصة وأن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز يأمل في الصعود للدور المقبل من المسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، إبراهيما كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

الوسط: ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الـ 9:45 من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "أنفيلد"، معقل الليفر.

بينما تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

في نفس السياق، حدث ماريسكا، المدير الفني للذئاب خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول أمام ليستر سيتي، حيث قال: "ليس هناك فريق في العالم كله يلعب مثل ليفربول في الهجمات المرتدة، يورجن كلوب صنع فريقًا هو الأفضل في العالم في هذا الجانب".

وتابع مدرب ليستر سيتي تصريحاته: "ليفربول يمتلكون بعض اللاعبين الجدد، لكن فيما يتعلق بالانتقال والعمل بدون الكرة، فهذا الفريق هو الأفضل خلال السنوات السبع الماضية".

وأضاف: "الريدز يمتلكون لاعبون جدد، لذلك يحتاجون فقط إلى الوقت للتأقلم، لكنهم سيعودون مرة أخرى كما كانوا، وبالفعل هذا يحدث منذ بداية الموسم، في العديد من المباريات كان ليفربول متأخرًا، وتمكن من العودة بفضل المرتدات".

وأتم ماريسكا تصريحاته: "نأمل في تقديم أقصى ما لدينا في ملعب أنفيلد، ولدينا ثقة في أنفسنا، نتائجنا جيدة في المباريات الماضية، لكن منافس الغد مختلف".