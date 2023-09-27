بسبب التنمر .. كشف غموض مقتل مريض نفسي بالبلينا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض العثور على جثة مريض نفسي داخل شقته بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج عقب تقدم عمه ببلاغ لمركز الشرطة باكتشافه وفاة نجل شقيقه بالشقة السكنية الخاصة بالمتوفى وبسؤال المُبلغ قرر أن نجل شقيقه يعاني من مرض نفسي مُنذ سنوات ويقيم بمفرده بالشقة وأثناء توجهه للاطمئنان عليه عثر على جثته.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود مسجاة بالشقة وبها عدة إصابات متفرقة بالجسم وجرى نقلها لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة التي قررت سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني.





أسفرت الجهود الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 طلاب يقيمون بدائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بأنهم قاموا بقذفه بالزجاجات الفارغة والحصى أثناء جلوسه أمام العقار محل سكنه وقام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب بحجر على رأسه مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته عقب دلوفه لمسكنه وفروا هاربين.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.