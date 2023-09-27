النيجر.. السفير الفرنسي يغادر نيامي

غادر السفير الفرنسي في النيجر، سيلفان إيتي، الذي يطالب النظام العسكري الحاكم بطرده منذ أسابيع عدة، نيامي، صباح الأربعاء، حسبما قال مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرب من وزارة الداخلية النيجيرية.

قال المصدر الدبلوماسي: "غادر السفير و6 متعاوني نيامي حوالي الساعة 4 صباحًا (3 صباحًا بتوقيت جرينتش)".

أكد المصدر الوزاري مغادرته، الذي يحدد أن الطائرة غادرت إلى تشاد.

مساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة إيتي إلى باريس "في الساعات المقبلة". وفي اليوم التالي.

قال النظام النيجيري الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب في 26 يوليو إنه ينتظر "أن يتبع هذا الإعلان أعمالًا رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المختصة".

ويطالب الجيش بمغادرة إيتي للبلد منذ أواخر أغسطس، لقد سحبوا حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس رفضت حتى الآن تذكيره.

زعمت فرنسا منذ الانقلاب أنها لا تعترف بشرعية الجيش في السلطة وأن محاورها لا يزال الرئيس المخلوع محمد بازوم.

يوم الأحد، أعلن إيمانويل ماكرون أيضًا أن 1 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في القتال ضد الجهاديين سيغادرون البلاد بحلول نهاية العام، وهو طلب آخر من نظام نيامي.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد الماضي، إنهاء التعاون العسكري مع النيجر وسحب قوات فرنسا من البلد الإفريقي في الأشهر المقبلة.

أضاف ماكرون في مقابلة تلفزيونية، الأحد: "قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر".

قال الرئيس الفرنسي: "إن سفير بلاده في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا".

أما الجنود الفرنسيون في النيجر، وعددهم 1500، سيغادرون النيجر "في الأسابيع والأشهر المقبلة"، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام الحالي".

توترت العلاقة بين النيجر وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي قبل أسابيع وأطاح الرئيس محمد بازوم من منصبه.

منع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة الى الطواقم الجوية نشرت الأحد على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا.

أوردت الرسالة التي صدرت مساء السبت أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس، وهي شركة الخطوط الجوية الفرنسية.

تابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقًا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

وردًّا على أسئلة وكالة فرانس برس، اكتفت شركة "إير فرانس" بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر".

في الرابع من سبتمبر أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالي شهر.

أعلنت النيجر في السادس من أغسطس إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريًّا لإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو.

أكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.