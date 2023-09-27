رقم تهديفي مميز لناشئي الأهلي بدوري الجمهورية

حقق فريق كرة القدم بالناشئين بالنادي الأهلي مواليد عام 2005 ، رقم تهديفي مميز عقب انتهاء الجولة الرابعة من منافسات دوري الجمهورية.





ورفع الأحمر رصيده إلى 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود 3 – صفر.



وبعد انتهاء أول أربع جولات ، تمكن الأهلي من تحقيق رقم تهديفي مميز ، بتسجيل 15 هدفًا مقابل هدف واحد تلقته شباكه.

وحقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٥ الفوز خارج ملعبه على حرس الحدود، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي 2005» مواجهة الأمس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ – عبد الله بستانجي – طارق فوزي – محمود لبيب.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» – إبراهيم عادل – يوسف عفيفي – محمد عبد الله.

الهجوم: فارس خالد – محمد رأفت.

تشكيل الجهاز الفني لأهلي 2005 ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من: علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.