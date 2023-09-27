سيد عبد الحفيظ والرحيل عن الأهلي .. ملخص حديثه الإعلامي الأخير

ظهر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ، إعلاميًا الساعات الأخيرة ، للحديث عن كواليس رحيله عن الأحمر وردة فعله على القرار المتخذ.





ولم يفصح عبد الحفيظ عن كواليس ما دار في اجتماع لجنة التخطيط معه داخل الغرف المغلقة ، مبديًا تمنيه إخطاره بقرار توجيه الشكر له خلال وقت مبكر ، مشددًا على احترامه لكافة الإداريين بالنادي وعلى القرارات الصادرة.

وأضاف ، فترتي مع الأهلي من أهم المحطات في مسيرتي مع كرة القدم إداريًا ولاعبًا ، لن أحزن على ما حدث ، بعد أن أديت مهمتي بالكامل مع الأهلي.

ولم يرغب عبد الحفيظ في الحديث عن عدم ظهوره في حفل الأهلي الأخير الذي أقيم بمقر الجزيرة للاحتفال بما حققته الفرق الرياضية خلال الموسم الماضي.



ووصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي ، الدقائق العشر الأخيرة من مواجهة الأحمر أمام الزمالك قبل ثلاثة أعوام ، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بـ"الأسعد" في حياته .

وأكد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية الساعات الأخيرة، أن تلك المباراة تميزت بطابع خاص ، كذلك هدف تعادل الأهلي بالمغرب أمام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير الذي توج به الأحمر.

وواصل : من أمتع لحظات حياتي ، حين الاستماع إلى ضحكات أفشة لاعب الأهلي وأسلوبه في الحديث .

إمام عاشور وكهربا ..

وتحدث عبد الحفيظ عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور ، واصفًا اللاعب بأنه يستطع تقديم المزيد والمزيد من المستوى الفني مع الأهلي ، والجميع ينتظر منه ذلك.

وعن كهربا قال "كهربا يمتلك قلب أبيض جدًا، كما أنه صنع الفارق معنا خلال الموسم الماضي وكان له تأثير في كل البطولات المشاركين فيها، وكانت لا توجد مشكلة بيني وبينه في بدايته مع الأهلي"