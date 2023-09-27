أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في المزرعة

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار شهدتها الأسعار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، من أرض المزرعة والأسواق المحلية المصرية، إذ سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 68 جنيهًا في أرض المزرعة.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" في هذا السياق أسعار الدواجن من أرض المزرعة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء من أرض المزرعة

الدواجن

أسعار الدواجن البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة ارتفاعًا وصلت إلى 68 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 82 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 43 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 17 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 32 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 57 جنيهًا، عمر 15 يوما.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 47 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 38.5 جنيه عمر يوم.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا.

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباينا ملحوظا، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 68 جنيهًا و111 جنيهًا.