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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة المتهمين بالتعدى على جارهم في القليوبية للجنايات

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

حولت نيابة الخانكة المتهمين بالتعدي على جارهم بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بينهم بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات، وذلك بعد أن أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان مدى إصابته.

 

 

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين أقروا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الخانكة بارتكابهم جريمة التعدي على جارهم بالأسلحة البيضاء بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة وقاموا بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض.

 

بداية واقعة التعدي 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة الخصوص تفيد بوقوع مشاجرة وأسفرت عن إصابة شخص وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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