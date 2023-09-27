عبدالحفيظ عن كهربا: “قلبه أبيض وصنع الفارق مع الأهلي”

علق سيد عبدالجفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن رأيه في انضمام محمود عبدالمنعم “كهربا” للنادي الأهلي خلال الموسم قبل الماضي، والمستويات التي يقدمها اللاعب مع الفريق خلال الموسم الماضي والحالي.

شدد عبدالحفيظ على أن كهربا يمتلك قلبًا كبيرًا، كما أنه نجح في صنع الفارق مع الفريق خلال الموسم الماضي، وأسهم في التتويج بالبطولات التي شارك بها المارد الأحمر.

أشار عبدالحفيظ إلى أنه يحتفظ بسبب عدم حضوره حفل النادي الأهلي لنفسه، إذْ شدد على أن الاختلاف في المواقف يكون اختلافي أخوي.

تصريحات سيد عبدالحفيظ:

تحدث سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "كهربا يمتلك قلبًا أبيض جدًا، كما أنه صنع الفارق معنا خلال الموسم الماضي وكان له تأثير في كل البطولات المشاركين فيها، وكانت لا توجد مشكلة بيني وبينه في بدايته مع الأهلي".

عن عدم حضوره احتفالية النادي، فقال: "أحتفظ بالسبب لي، ومن ثوابت الأهلي اختلافك في المواقف يكون اختلاف أخوي".

أتم عبدالحفيظ تصريحاته بالتعليق على انتقال إمام عاشور، فقال: “إمام عاشور هو لاعب في الأهلي الآن، وننتظر منه أكثر وأكثر”.

أضاف: "أكيد الواد ده في حاجة لله وبار بوالديه لأنه انضم للأهلي".