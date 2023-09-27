أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة.. ارتفاع الجوافة

أسعار الفاكهة.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الاربعاء في سوق العبور للجملة، مع ارتفاع بعض الاصناف كـ الجوافة والتي سجل سعر ما بين 6 إلى 14 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار لافاكهة خلال تعاملات اليوم الاربعاء في سوق العبور للجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال البلدي من 6 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار البرتقال أبو سرة من 8 : 14 جنيهًا للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 5 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن بين 10 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 10 : 18 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

ووصل سعر التفاح السوري اللبناني بين 18 : 28 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر بلح سماني بين 4 : 9 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر بلح زغلول بين 7 : 13 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر البلح الرملي 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سلمي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح بارحي 25 : 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر بلح سيوي 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر تين برشومي 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجوافة 6 : 14 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الرمان 8 : 18 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 7 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص – كرتونة).

سجل سعر الكاكا 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو العويس بين 27 : 43 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو الزبدية بين 25 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو البلدي بين 10 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فص بين 30 : 50 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو دبشة بين 15 : 23 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو بيض العجل بين 15 : 23 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو سنارة بين 15 : 23 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو تومي بين 15 : 23 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو فجر كلان بين 18 : 21 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو كنت بين 18 : 21 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو كيت بين 18 : 21 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو نعومي بين 18 : 28 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (1) من 48 : 60 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 30 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 16 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

سجل سعر خوخ المستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر نكترين مستورد 40 جنيهًا للكيلو

سجل سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى خشابي 12 : 22 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى ثلاجة 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

تراوح سعر دوم 13 جنيهًا

تراوح سعر كريز 25 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر كيوي 26 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر أفوكاتو من 60 : 90 جنيهًا قفص.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز مغربي من وليم 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 10 : 17 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 7 : 11 جنيهًا للكيلو (سباطه).