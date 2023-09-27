كارول سماحة تستعرض أنوثتها ببنطال ممزق وتوب قصير عبر إنستجرام

تألقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بلوك كاجوال عصري خطفت به الأنظار وأبرزت فيه جمالها ورشاقتها، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كارول سماحة تستعرض أنوثتها ببطن مكشوف في أحدث ظهور:

ارتدت كارول سماحة بنطال جينز مُجسم وممزق من أحد الساقين، ونسقت معه توبًا قصيرًا مكشوف البطن ومُجسمًا، كما ارتدت فوقه بليزر باللون الكحلي الفاتح، وزينته ببروش ذهبي في أسود، مما عكست أنوثتها وأناقتها في آن واحد.

كارول سماحة

تزينت كارول بسلسلة رقيقة ملتفة حول العنق مع بعض الخواتم المرصعة بالألماس الراقي، كما وضعت طلاء الأظافر باللون الأصفر، ليتماشى مع الأجواء الصيفية ولون البروش الذهبي، كما حملت حقيبة كروس باللون البني مع طباعات باللون البيج.

من الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها على الجانبين، وتركته يتدلى على كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

كارول سماحة

وضعت كارول مكياجًا هادئًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر باللون النود، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني الداكنة مع الماسكرا والكحل؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود المدمج مع الكشمير؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الجذابة.