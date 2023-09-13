بصيحة الكورسية.. كارول سماحة تستعرض قوامها الممشوق بالأحمر الناري

خضعت النجمة كارول سماحة لجلسة تصوير جديدة من كواليس أحدث حفلات، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كارول سماحة

وبدت كارول سماحة بجمبسوت مُجسم باللون الأحمر، ومُزين بالستان علي الصدر كما تميز بصيحة الكورسية محددة الخصر؛ لتبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت كارول سماحة بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت خاتمين وسلسلتين مختلفتي الشكل إحداهما شكل حدوة الحصان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت كارول تصفيفة شعر بسيطة وجذابة، فثبتت قصتها على الجانبين، وتركت باقي شعرها يتدلى على كتفيها وظهرها بشكل ويفي مرتب وناعم.

ووضعت كارول سماحة بمكياج ترابي جذاب، فحددت ملامح وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بالآيلاينر الأسود والكحل، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.