تشكيل ميلان المتوقع لمباراة كالياري في الدوري الإيطالي

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي ميلان ونظيره كالياري مساء اليوم، فى إطار الجولة السابعة التى تجمعهما على ملعب سردينيا أرينا ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان المتوقع أمام كالياري في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

في خط الدفاع: بيير كالولو، ماتيو جابيا، سيمون كيير، ثيو هيرنانديز

في خط الوسط : ساندرو تونالي، إسماعيل بن ناصر، أنتي ريبيتش، شارل دي كيتلاري، رافائيل لياو

في الهجوم: أوليفييه جيرو

ترتيب ميلان في الدوري الإيطالي

ويتقاسم ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع نظيره إنتر ميلان بعد الفوز على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف نظيف اليوم السبت في المرحلة الخامسة للمسابقة.

ويدين ميلان بالفضل في هذا الفوز لنجمه البرتغالي رافاييل لياو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة ليقتسم الصدارة مع إنتر ميلان.

إنتر ميلان قادر على الابتعاد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه غدا الأحد بمضيفه إمبولي.

واستعاد ميلان اتزانه بعد خسارته القاسية أمام إنتر ميلان 1 - 5 في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي ثم تعادله السلبي مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.