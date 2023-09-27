العز الدخيلة تشتري أسهم الأقلية بـ 8.68 مليار جنيه

قامت شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية، بتنفيذ شراء كميات الأسهم المستجيبة للشطب الاختياري.

وقالت البورصة، في بيان، إن جلسة اليوم شهدت قيام العز الدخلية تنفيذ شراء عدد 6,951,496 سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه سهم، بقيمة إجمالية 8.68 مليار جنيه.

ويشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية، وافقت على السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، برأس المال المصدر والمقيد 1.951 مليار جنيه موزعاً على 19.512 مليون سهم منها بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم.