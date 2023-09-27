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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

هازال كايا تهوس متابعيها بلوك مميز يربط بين الكلاسيكية والعصرية

هازال كايا
هازال كايا

خضعت الفنانة التركية هازال كايا لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وخطفت الأنظار بلوك مختلف ومميز يربط بين الكلاسيكية والعصرية.

 

هازال كايا

وبدت هازال كايا بلوك ساحر وجذاب، مرتدية هوت شورت باللون الفضي ونسقت عليه ما يشبه البليزر الأسود الطويل، فتميز بأكتافه المرتفعه ومكشوف ناحية الصدر، مما أبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

 

وتزينت بأكتاف بصيحة الأوف شولدر باللون الفضي وملتفة حول العنق، لتعطي شكل الفيونكة الساحرة، بالإضافة لأقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وخواتم مرصعة بالألماس في اليدين.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هازال كايا تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتثبيت شعرها من الأمام إلى الخلف، وتركته يتدلى على ظهرها بصيحة الويفي الناعمة.

 

هازال كايا

وأضافت هازال كايا لمسة ساحرة ومثيرة، بإختيار اللون الأحمر المليء بالأنوثة والجمال كأحمر شفاه مميز، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات النود، بالإضافة إلى الكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.

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