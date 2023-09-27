الشباب والرياضة: استمرار فاعليات ملتقى أولادنا الدورة السابعة تحت شعار “الحياة حلوة”

تواصل وزارة الشباب والرياضه - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فاعليات مهرجان أولادنا في دورته السابعة تحت شعار (الحياة حلوة) من ملتقى أولادنا لفنون ذو القدرات الخاصة والدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وذلك خلال الفترة من ٢١ حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ، وبمشاركة ٤٢ دولة عربية وأجنبية.

شهد الملتقى عدد من الفعاليات المتنوعة حيث إستقبلت العاصمة الإدراية الجديدة صباحاً عروضاً خاصة وأنشطة متنوعة تقدمها مجموعة من الفرق الفنية الدولية المشاركة في الملتقى.

خلال الفعاليات نظمت مؤسسة أولادنا بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ندوة بعنوان "أهلنا والضغوط النفسية"، وذلك بحضور الأستاذة سهير عبد القادر- رئيس ملتقى أولادنا للفنون، والأستاذة أميرة الصباغ- إخصائي صعوبات تعلم ومرشد نفسي مؤسس ومنسق ورش توعوية، وتدير الندوة الدكتورة هبة الشهاوي- أستاذ الطب النفسي كلية الطب جامعة عين شمس.

وندوة الصحة النفسية والإبداعية لأطفال التوحد وذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع اليابان ويحاضر خلالها الدكتور حسين زناتي، وندوة العلاج بالإبر الصينية لحالات الشلل التشنجي للدكتورة عبير ممدوح النجار ، وندوة دور الأسرة ودور المركز والتعاون بين الأسرة والمركز للدكتور يوسف إبراهيم يوسف.

كما نفذت ورشة الحلول البديلة للتعامل مع سلوكيات أطفال متلازمة داون، بالتعاون مع مركز سيتي كاريتاس، وورشة طرق وتفعيل الدمج الإجتماعى لأطفال متلازمة داون،يقدمها اليسفا فيرا.

بالإضافة إلى تنفيذ ورشة للتصوير، يقدمها الفنان جلال المصري بمركز الهناجر، يليها ورشة تشكيل بالصلصال.



