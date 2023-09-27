صحة القليوبية تنفذ قافلة طبية علاجية مجانية بجزيرة بلي التابعة لإدارة بنها

نفذت صحة القليوبية قافلة طبية مجانية بجزيرة بلي التابعة لإدارة بنها يومي الاثنين والثلاثاء الموافق ٢٥ و٢٦ سبتمبر.

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة ..

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود أن القافلة قد قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على عدد ١٠٤٤ حالة و تم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.



و تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- أسنان .