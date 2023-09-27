عاجل
زلزال بقوة 4.2 يضرب منطقة بركانية في إيطاليا
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الجونة وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

نادي زد
نادي زد

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الجونة مع نظيره زد مساء اليوم، في اطار الجولة الثانية التى تجمع الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري .

txt

جدول مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

txt

موعد مباراة طلائع الجيش وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الدوري المصري 

موعد مباراة الجونة وزد في الدوري المصري

ويلعب الجونة مبارة اليوم أمام نادي زد في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وزد

وتذاع مباراة زد والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري لموسم 2023 ـ 2024.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الجونة مع نظيره زد، بحثًا عن الفوز الأول بعد التعادل في الجولة الماضية أمام سموحة، فيما يخوض زد لقاء اليوم بعد الانتصار أمام الاسماعيلي بهدف دون رد.

 

الجريدة الورقية