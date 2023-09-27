نقيب المحامين يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، وجموع المحامين، والأمتين العربية والإسلامية، بأطيب التهاني بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا نقيب المحامين، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أن يَمُنَّ الله على البشرية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والخير والاستقرار.