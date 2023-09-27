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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، وجموع المحامين، والأمتين العربية والإسلامية، بأطيب التهاني بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا نقيب المحامين، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أن يَمُنَّ  الله على البشرية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والخير والاستقرار.

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