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زلزال بقوة 4.2 يضرب منطقة بركانية في إيطاليا
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا.. 60 هزة أرضية تضرب حقلًا بركانيًّا في أقل من يوم

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة حقلًا بركانيًّا قرب مدينة نابولي الإيطالية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في أقوى هزة أرضية في تلك المنطقة منذ نحو أربعة عقود، لكن السلطات الإيطالية قالت: “إن الهزة لم تتسبب في أضرار على ما يبدو”.

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 قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين: “إن الزلزال، وهو بين أكثر من 60 هزة أرضية وقعت منذ وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، وقع في الساعة 3:35 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:35 بتوقيت غرينتش)”.

 

 ذكرت إدارة الحماية المدنية الإيطالية في بيان أن الزلزال "شعر السكان به. ولكن استنادًا إلى الفحوصات الأولية، لم ترد تقارير عن أي أضرار حتى الآن".

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