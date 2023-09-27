إغلاق Google Podcasts العام المقبل

يتجه تطبيق Google Podcasts إلى مزرعة شمال الولاية يديرها مارك مارون وسارة كونيج، حيث سيتم إغلاق الخدمة العام المقبل. كان التطبيق موجودًا منذ عام 2018، لكنه لم يقترب أبدًا من هذا النوع من التبني الجماعي الذي يتمتع به المنافسون Overcast وSpotify وApple Podcasts المحسّنة مؤخرًا. بمعنى آخر، لا تشعر بالسوء إذا لم تسمع به من قبل.

يتم دمج الخدمة بأكملها في YouTube والتطبيق المصاحب لها YouTube Music. وهذا لسبب وجيه، حيث أن YouTube يعد بالفعل وجهة شائعة لمحبي البودكاست. وفقًا للإحصائيات التي قدمتها شركة Edison Research ونشرتها Variety، فإن موقع YouTube يخدم 23 بالمائة من مستمعي البودكاست في الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، يمثل Google Podcasts أربعة بالمائة فقط من المستمعين، على الرغم من وجود ملفات podcast مباشرة في الاسم. من الأسهل التقاط المخاطر والتوجه إلى مكان تواجد الأسماك بدلاً من محاولة جذب الأسماك إلى تطبيق بودكاست عشوائي لا يعرفه أحد.

أعلن موقع YouTube أن عام 2024 سيشهد زيادة كبيرة في "استثماره في تجربة البودكاست"، مباشرة بعد أن تضع الشركة الأم Alphabet الكيبوش على تطبيق Google المخصص. يبدو أن YouTube Music سيحصل على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات، من خلال "أدوات الإنشاء والتحليل القوية" القادمة بالإضافة إلى تحميلات RSS المبسطة لمنشئي البث الصوتي.

تعد الشركة أيضًا بتوسيع القدرة على الاستماع إلى ملفات البودكاست في المزيد من المواقع، مشيرة إلى أنها ستكون متاحة "في كل مكان يستهلك فيه مستمعو YouTube Music بالفعل المحتوى المفضل لديهم - في الخلفية، وفي السيارة، وغير متصل بالإنترنت، والمزيد". بالإضافة إلى ذلك، ستأتي أدوات وإمكانات "يوتيوب فقط" الجديدة إلى ملفات البودكاست على يوتيوب ميوزيك، على الرغم من أن جوجل تظل حذرة بشأن التفاصيل.

أما بالنسبة لمستخدمي Google Podcasts الحاليين، فستكون هناك "أداة ترحيل بسيطة" للمساعدة في الانتقال إلى YouTube Music. ستتمكن أيضًا من إضافة خلاصات RSS للبودكاست يدويًا إلى مكتبة YouTube Music الخاصة بك. حتى أن الشركة أعلنت عن خيارات لإضافة اشتراكات البودكاست الحالية إلى المنصات المنافسة، إذا كنت تريد فقط البدء من جديد. لا تزال Google تجمع التعليقات بشأن عملية الترحيل، لذا فإن بعض هذه الميزات عرضة للتغيير قبل العام المقبل.

هذه ليست الخطوة الكبيرة الأولى التي تتخذها YouTube Music هذا العام لدعم بعض دولارات البودكاست الرائعة هذه. في شهر أبريل الماضي، أطلق التطبيق القدرة على مشاهدة ملفات البودكاست والاستماع إليها دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع، على الرغم من أنك ستظل تعاني من الإعلانات التي لا نهاية لها للحصول على مساعدة أفضل.

تعد ملفات البودكاست على YouTube Music كاملة الميزات بالفعل، مع إمكانية التنزيل دون الاتصال بالإنترنت وتشغيلها في الخلفية والقدرة على التبديل بين المحتوى الصوتي والمرئي على مكبرات الصوت الذكية.