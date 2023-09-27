كيفية عمل ملصق جهة اتصال في iOS 17

أصدرت Apple رسميًا نظام التشغيل iOS 17 في 18 سبتمبر. ويحتوي التحديث الأخير على عدد من الأدوات الجديدة التي تجعل التعامل مع جهاز iPhone الخاص بك تجربة أكثر شخصية. تتيح لك إحدى هذه الميزات، وهي ملصقات جهات الاتصال، إنشاء بطاقة الاتصال الرقمية الخاصة بك والتي تظهر على أجهزة iPhone الخاصة بأشخاص آخرين عند الاتصال بهم.

على الرغم من أن الملصق مرئي، إلا أنه مرتبط بمعلومات الاتصال الخاصة بك، مثل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني. هناك أيضًا خيار ربط الهوية الطبية من خلال الملصق، وهو ما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الحالات الطبية الخطيرة. إذا كنت حريصًا على تعبئة بطاقة الاتصال الخاصة بك بروابط لأشياء مثل ملفك الشخصي على Instagram، أو إذا لم تكن متأكدًا من كيفية توصيل المعرف الطبي رقميًا، فما عليك سوى اتباع هذه التعليمات.

حدد إعدادات المشاركة الخاصة بك



لإنشاء الملصق الخاص بك، افتح تطبيق جهات الاتصال وانتقل إلى "بطاقتي" في الجزء العلوي من الشاشة، ثم حدد صورة وملصق جهة الاتصال. قبل تحرير الملصق الخاص بك أو إنشائه، لديك خيار تمكين المشاركة أو تعطيلها. إذا قمت بتبديل الزر الأخضر إلى وضع الإيقاف، فعندما تتصل برقم جديد أو ترسل رسالة نصية إليه، فلن يرى الملصق الخاص بك أو المعلومات المرتبطة به.

بطاقة الملصق

إذا اخترت الاحتفاظ بميزة المشاركة قيد التشغيل، فلديك خياران. أولاً، يمكنك تحديد مشاركة صورة جهة الاتصال الخاصة بك تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة فقط. وبدلاً من ذلك، يمكنك تمكين ميزة السؤال دائمًا، والتي ستطالبك بالموافقة قبل مشاركة جهة الاتصال الخاصة بك مع أشخاص جدد.

تحرير صورتك والملصق



بعد النقر على صورة جهة الاتصال والملصق وتخصيص إعدادات المشاركة، سيتم توجيهك إلى صفحة تعرض الملصق الحالي الخاص بك إذا كان لديك ملصق تم إعداده مسبقًا. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون فارغًا ويطالبك بإنشاء واحدة جديدة.

إذا اخترت إنشاء ملصق جديد، فلديك العديد من الخيارات لمرئية رئيسية. يمكنك تحديد صورة رئيسية من صورك الحديثة أو التقاط صورة جديدة باستخدام زر الكاميرا أو استخدام حرف واحد فقط. وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار استخدام Memoji - وهي صورة رمزية افتراضية يمكنك تصميمها لتشبه نفسك كإنسان أو حيوان كرتوني. بمجرد اختيار صورة الملصق أو إنشاء صورة رمزية، ستحتاج إلى قصها أو تحديد صورة مرئية مختلفة لصورة جهة الاتصال الخاصة بك، والتي تظهر في الفقاعة الدائرية في الرسائل.

ومن هناك، يمكنك إدراج أي معلومات شخصية تريد توفيرها لجهات الاتصال الخاصة بك. إلى جانب الخيارات التقليدية لمشاركة أرقام الهواتف البديلة ورسائل البريد الإلكتروني وعنوان المنزل أو العمل، يمكنك أيضًا إضافة الضمائر وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية والملاحظات الشخصية. يمكنك أيضًا ربط جهات الاتصال مثل العائلة أو الأحباء ببطاقة جهة الاتصال الخاصة بك، مما يؤدي إلى إنشاء ارتباط رقمي واضح.

قم بإنشاء بطاقة اتصال لأصدقائك وعائلتك



وبالمثل، يمكنك إضافة أو تعديل ملصق جهة الاتصال مباشرة على الصفحة المقصودة لتطبيق جهات الاتصال. بالنقر فوق الزر + الموجود أعلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ستقوم بإنشاء بطاقة فارغة لجهة اتصال جديدة. عندما تختار النقر لإضافة صورة، ستخضع لنفس العملية التي استخدمتها لإنشاء الملصق الخاص بك لإكمال بطاقة جهة الاتصال الجديدة. تصبح هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا لم يكن لدى الشخص الآخر ملصق موجود مسبقًا أو إذا لم يكن لدى المستخدم جهاز iPhone مزود ببرنامج iOS 17 المحدث. تقول Apple إن الملصقات ستكون متاحة أيضًا لتطبيقات الاتصال التابعة لجهات خارجية.

قم بإنشاء معرف طبي على بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك



من خلال بطاقة جهة الاتصال، يمكنك الآن إنشاء هوية طبية ترتبط باسمك ورقم هاتفك. يمكن أن يشمل ذلك تاريخك الطبي أو تحديد الحساسية أو قائمة الأدوية التي تتناولها حاليًا. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن فصيلة دمك، والإشارة إلى ما إذا كنت متبرعًا بالأعضاء، وربط جهات الاتصال في حالات الطوارئ.

قد يكون هذا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة أو لأولئك الذين لديهم أحباء يعانون من حالات طبية مزمنة. على الرغم من أنه من غير الواضح مدى فائدة ذلك أثناء حالة الطوارئ الفعلية، إلا أنه لديك خيار إرسال هويتك الطبية تلقائيًا إلى جهة اتصال الطوارئ أو خدمات الطوارئ إذا قمت بإجراء مكالمة أزمة.