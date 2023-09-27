إيقاف فئة Premium Lite الخالية من الإعلانات على YouTube

بعد 25 أكتوبر، سيتعين على مستخدمي YouTube الذين يدفعون مقابل Premium Lite الدفع مقابل طبقة Premium الكاملة الأكثر تكلفة إذا كانوا لا يريدون مشاهدة الإعلانات في مقاطع الفيديو الخاصة بهم دون اللجوء إلى أدوات حظر الإعلانات.

توقفت منصة استضافة الفيديو عن خيار الاشتراك، كما أخبرت المستخدمين في رسالة بريد إلكتروني، حيث قالت أيضًا إنها ستعمل على تطوير المزيد من الإصدارات منه بما يتماشى مع تعليقات المبدعين والمشاهدين.

لم يطرح YouTube مطلقًا Premium Lite لجميع المستخدمين حول العالم، وظل الوصول إليه محدودًا بعد أن أصبح متاحًا لأول مرة في دول أوروبية مختارة في عام 2021.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين تمكنوا من الوصول إليه، فقد كان خيارًا رائعًا لإزالة الإعلانات من تجربة المشاهدة، وهو الشيء الوحيد الذي يمكنها القيام به، مقابل 7 يورو فقط (7.42 دولار) شهريًا.

يزيل المستوى المميز العادي الإعلانات ويأتي مزودًا بـ YouTube Music، والقدرة على تنزيل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال، بالإضافة إلى القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى. ومع ذلك، فهو ضعف السعر عند 14 دولارًا في الشهر.

يمنح موقع الويب المشتركين الحاليين اشتراكًا مميزًا منتظمًا لمدة شهر دون أي تكلفة حتى لو قاموا بتجربته في الماضي في محاولة لكسبهم. يتعين عليهم إما إلغاء اشتراكهم الآن أو الانتظار حتى يتم إلغاء اشتراكهم قبل أن يتمكنوا من استرداد العرض. ولكن بناءً على ردود المستخدمين الذين يندبون الإزالة الوشيكة لخيار Lite على Reddit، فإن الكثير من الأشخاص غير راغبين في إنفاق ضعف المبلغ الذي كانوا يدفعونه عندما يكون كل ما يريدون هو مشاهدة مقاطع الفيديو بدون إعلانات.