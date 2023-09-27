كيفية مشاهدة عرض Meta Connect 2023 VR

يبدأ حدث عرض Meta Connect 2023 VR غدًا وهناك طريقتان لمشاهدته. يتم بثه مباشرة على Facebook، وهو أمر متوقع، ولكن يمكنك أيضًا الوصول إلى العرض من تطبيق Meta’s Horizon Worlds باستخدام سماعة الرأس Quest VR. الحدث نفسه يستمر لمدة يومين، ولكن الخطاب الرئيسي يبدأ في 27 سبتمبر الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

يجب أن يكون هذا أمرًا كبيرًا بالنسبة لـ Meta، حيث أن سماعة الرأس Quest 3 قريبة جدًا. من المحتمل أن نحصل على تاريخ إصدار رسمي، والذي تم وصفه حاليًا بأنه في وقت ما قرب نهاية العام. كان إعلان Quest 3 الأصلي خفيفًا أيضًا على بعض مواصفات الأجهزة، لذا توقع إعلانات حول ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدة المعالجة المركزية (CPU) وعمر البطارية والعدسات والمزيد.

هذا ما نعرفه بالفعل. تبلغ تكلفة Quest 3 500 دولار وتتميز بميزة المرور بالألوان الكاملة، حيث وصفها مارك زوكربيرج بأنها أول سماعة رأس رئيسية ذات واقع مختلط بالألوان عالي الدقة". ستتميز أيضًا بوحدات تحكم مريحة مُعاد تصميمها، وعامل شكل أكثر راحة مقارنةً بـ Quest 2، وانخفاض كبير في الوزن والحجم.

وبطبيعة الحال، فإن جودة أي وحدة تحكم تكون جيدة بقدر جودة الألعاب والتجارب التي تقدمها. نحن نعلم بالفعل أن Quest 3 ستكون متوافقة مع الإصدارات السابقة، لذلك سيكون لديك إمكانية الوصول إلى كل عنوان منشور لـ Quest 2 ونموذج OG، ولكن من المؤكد أن Zuckerberg وشركته سيعلنون عن الكثير من الألعاب الجديدة الحصرية للمنصة القادمة.

لقد كشفت بالفعل عن بعض العناوين عبر الأنظمة الأساسية، مثل Assassin’s Creed: Nexus VR وGhostbusters: Rise of the Ghost Lord، لذلك يجب أن نحصل على معلومات حول الأسعار والتوافر. هناك أيضًا لعبة تعتمد على برنامج Netflix الناجح Stranger Things الذي سيتم إطلاقه في وقت ما قبل العطلات.

بدأت حروب الواقع الافتراضي تحتدم، حيث تم إصدار Quest 3 قبل شهرين فقط من إطلاق سماعة الرأس Vision Pro من Apple التي طال انتظارها. ومع ذلك، فإن الفجوة الهائلة في الأسعار بين الاثنين تجعل Quest 3 في متناول الأشخاص العاديين.