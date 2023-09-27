ممثلو SAG-AFTRA يصوتون لصالح الإضراب عن الأجور والذكاء الاصطناعي

صوت أعضاء SAG-AFTRA لصالح ترخيص الإضراب لفناني الأداء العاملين في ألعاب الفيديو، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالأعمال الصوتية والتقاط الحركة والحركات المثيرة لهذه الصناعة.

ومن بين 34687 عضوا أدلوا بأصواتهم، صوت 98.32% بـ "نعم". وهذا لا يعني تلقائياً أن فناني الأداء سيضربون عن العمل، بل يعني فقط أن هذا قد يحدث بعد 26 سبتمبر.

أوضحت النقابة أنها تتفاوض بشأن عقد جديد مع شركات ألعاب الفيديو منذ عام 2022، لكنها رفضت الموافقة على الشروط المهمة التي يحتاجها أعضاؤها. وبالنسبة لجلسات التفاوض المقبلة في 26 و27 و28 سبتمبر، فإنها تعتقد أن ترخيص الإضراب يمنحها النفوذ الإضافي اللازم لحمل الشركات على الموافقة على شروطها.

في الوقت الحالي، تجري النقابة محادثات مع Activision وBlindlight وDisney Character Voices وElectronic Arts وEpic Games وFormosa Interactive وInsomniac Games وTake 2 Productions وVoiceWorks Productions وWB Games.

على وجه التحديد، تكافح SAG-AFTRA من أجل زيادة الأجور التي من شأنها أن تسمح لفناني الأداء بكسب لقمة العيش من عملهم في مواجهة التضخم، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير سلامة أكثر صرامة في موقع التصوير. وتكافح النقابة أيضًا من أجل إبرام عقد يحمي فناني الأداء من الاستخدامات الاستغلالية للذكاء الاصطناعي، مثل قيام الشركات بعمل نسخ غير مصرح بها لأشكالهم وأصواتهم. تعكس كل هذه القضايا التي أشعلت الإضرابات المستمرة في صناعة السينما والتلفزيون. يُعتقد أن رابطة الكتاب الأمريكية (WGA) تقترب من التوصل إلى اتفاق مع الاستوديوهات الكبرى، وكانت إحدى النقاط الشائكة الأخيرة في مفاوضاتهم هي استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى.

قالت أودري كولينج، المتحدثة باسم منتجي ألعاب الفيديو الذين يتفاوضون مع SAG-AFTRA، لموقع Engadget: "سنواصل التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق يعكس المساهمات المهمة لفناني الأداء الممثلين من SAG-AFTRA في ألعاب الفيديو". "لقد توصلنا إلى اتفاقات مبدئية بشأن أكثر من نصف المقترحات ونحن متفائلون بإمكانية إيجاد حل على طاولة المفاوضات."