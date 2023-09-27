موعد صرف معاشات أكتوبر 2023.. يكثف أصحاب المعاشات البحث عن موعد صرف معاشات أكتوبر، تزامنًا مع اقتراب بداية الشهر الجديد، حيث أن أصحاب المعاشات تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لهم والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، وماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بالبريد والبنوك، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركة فوري.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

ويتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، يوم الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر 2023، ويستمر الصرف حتى يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، على أن يتم صرف المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبارًا من شهر نوفمبر.

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

جدير بالذكر أن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كشف في وقتٍ سابقٍ أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، بالإضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.